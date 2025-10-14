Ahora
Ramón García carga contra la falta de respuestas tras el apagón: "No dimitió nadie y vamos a pagar todos a escote"

Tras conocerse que Red Eléctrica ha detectado nuevas "variaciones bruscas de tensión" en el sistema, Ramón García ha expresado su indignación en 'En Compañía', recordando el apagón del pasado 28 de abril: "No aprendemos, ¡hay más tontos que botellines!".

Durante las últimas semanas, Red Eléctrica ha encendido las alarmas al detectar" variaciones bruscas de tensión" en el sistema eléctrico. Tras saltar la noticia y lo ocurrido en el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, Ramón García ha opinado contundente sobre este tema en 'En Compañía'.

"No aprendemos, hay más tontos que botellines", comenzaba diciendo el presentador vasco, quien preguntaba "cómo no hay todavía nadie que haya arreglado lo ocurrido". "Si pasase otra vez, que espero que no, tendrían que dimitir un montón de personas y, ¿saben que la última vez nadie dimitió? Eso sí, todos vamos a pagar a escote lo que costó aquello", denuncia Ramontxu.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores han debatido sobre el "posible" nuevo apagón en el plató. "Antes de que ocurriera, había mucho experto, político, que decía que eso era imposible. Si cuando dicen que es imposible pasa, ahora que dicen que es imposible, hay que preparar la radio", bromea Alfonso Arús.

