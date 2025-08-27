George Clooney y Amal Clooney inauguran el Festival de Venecia dando una lección de estilo

George Clooney y Amal Clooney han sido de los primeros invitados en llegar al Festival de Venecia, que arranca este miércoles con multitud de caras conocidas.

"George Clooney y Amal Clooney han inaugurado el Festival de Venecia a lo grande", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que el matrimonio ha sido uno de los primeros invitados en llegar a la ciudad italiana, que organiza su festival hasta el próximo 6 de septiembre.

"Vemos cómo llegaba la pareja dando una lección de estilo", destaca la colaboradora de Aruser@s, que analiza el look de Amal Clooney: "La abogada ha apostado por un vestido ajustado a la cintura en un color amarillo mantequilla, uno de los colores pantone más destacados de este año".

Por su parte, Alfonso Arús celebra que el conocido actor haya dejado de teñirse el pelo "a lo Ortega Cano". Y es que por motivos profesionales de una obre en Broadway, Clooney tuvo que teñirse el pelo de negro.

Por otro lado, Tatiana Arús también destaca la llegada del actor Adam Sandler con su característico estilo: "Ha sido todo lo contrario a los Clooney, ha lucido un diseño deportivo, una camisa con leopardo y hasta un balón de baloncesto".