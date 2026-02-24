Un joven se hace viral tras completar 5 km en el baño de un avión durante un vuelo de 11 horas

Si pensabas que estar atrapado en un avión era aburrido, este atleta y creador de contenido te demuestra que incluso 11 horas de vuelo pueden ser la pista perfecta para un récord muy personal.

Un atleta y creador de contenido se ha vuelto viral tras correr 5 kilómetros en el baño de un avión durante un vuelo de 11 horas.

Como no quería renunciar a su carrera diaria, ideó un plan maestro: meterse en el baño y completar 5 km en 59 minutos. "Lo peor ha sido que bloqueó el baño durante todo ese tiempo", comenta Alba Sánchez en el plató, añdiendo que "lo ha subido a Strava", una platafirma para deportistas, por lo que todo el mundo puede ver "el recorrido y los resultados". "Eso sí, nadie sabe lo que habrán pensado el resto de pasajeros", asegura la colaboradora.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos alucinan con la hazaña. "Lo último que esperas en un vuelo es que alguien esté haciendo eso, ¡hasta te asusta!", bromea Alba Gutiérrez, mientras que María Moya propone con humor una alternativa: "Si tiene que hacer kilómetros, que los haga por el pasillo, arriba y abajo, ¡que haya espacio!".

