Ahora

Vídeos virales

Un joven se hace viral tras completar 5 km en el baño de un avión durante un vuelo de 11 horas

Si pensabas que estar atrapado en un avión era aburrido, este atleta y creador de contenido te demuestra que incluso 11 horas de vuelo pueden ser la pista perfecta para un récord muy personal.

Un joven se vuelve viral por correr 5 km en el baño de un avión durante 11 horas de vuelo

Un atleta y creador de contenido se ha vuelto viral tras correr 5 kilómetros en el baño de un avión durante un vuelo de 11 horas.

Como no quería renunciar a su carrera diaria, ideó un plan maestro: meterse en el baño y completar 5 km en 59 minutos. "Lo peor ha sido que bloqueó el baño durante todo ese tiempo", comenta Alba Sánchez en el plató, añdiendo que "lo ha subido a Strava", una platafirma para deportistas, por lo que todo el mundo puede ver "el recorrido y los resultados". "Eso sí, nadie sabe lo que habrán pensado el resto de pasajeros", asegura la colaboradora.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos alucinan con la hazaña. "Lo último que esperas en un vuelo es que alguien esté haciendo eso, ¡hasta te asusta!", bromea Alba Gutiérrez, mientras que María Moya propone con humor una alternativa: "Si tiene que hacer kilómetros, que los haga por el pasillo, arriba y abajo, ¡que haya espacio!".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Primera estocada de Abascal a Feijóo y su decálogo para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"
  2. La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte de su cúpula
  3. El alcalde de Móstoles anuncia acciones legales contra quienes hayan "mancillado" su honor: "Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira"
  4. El Gobierno aprueba la desclasificación de documentos del 23F: se colgarán en la web de Moncloa a mediodía del miércoles
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia admite que continuará la guerra e insiste en que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania
  6. La Guardia Civil acusa a Adif de llevarse material de Adamuz sin permiso y el administrador ferroviario asegura que está "a disposición policial"