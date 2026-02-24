Alfonso Arús, sobre el dardo de Rosalía a su ex: "Qué manía tienen algunas cantantes con acordarse de sus ex"

"Cuando te acuerdas tanto de un ex, le das relevancia", critica Alfonso Arús tras ver el dardo de Rosalía a uno de sus exnovios en este vídeo.

Rosalía tiene claro quién es la primera persona que quiere que vea sus looks en su nueva campaña publicitaria de la colonia de Calvin Klein, 'Euphoria'. "Mi ex, claro. La va a ver y pensará, 'vaya...', y yo estaré en plan...", reconoce divertida la cantante mientras pone muecas que podrían decir claramente 'tú te lo has perdido'. "No vamos a decir qué ex, solo decimos, mi ex", afirma la cantante, que destaca que "la va a amar".

Por su parte, Alfonso Arús critica "la manía tienen algunas cantantes con acordarse de sus ex": "Al final los hacen importantes. Cuando te acuerdas tanto de un ex, le das relevancia". "Si pasas página y ni le nombras, ya está", afirma Aangie Cárdenas, por su lado, en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús defiende a la cantante explicando que cree "que habla desde el despecho".

Además, Tatiana Arús explica que cree que habla de Rauw Alejandro: "Estaban comprometidos y se compraron una casa, tenían un proyecto. Que él luego quisiera volver y le volviera a hacer daño ella lo tiene ahí".

