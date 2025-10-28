Ahora

Un joven visita el restaurante de Bali donde el tarot elige tu menú: "El plato te escoge a ti"

El creador de contenido '@elchurchesoficia' sorprende a sus seguidores mostrando un restaurante en Bali donde las cartas del tarot deciden lo que vas a comer y cada plato llega con un mensaje espiritual.

Los menús de los restaurantes se están superando cada vez más con experiencias innovadoras que incluyen retos gastronómicos y otras tendencias. Esta vez, un creador de contenido, '@elchurchesoficia', ha mostrado a sus seguidores el peculiar local que ha visitado en Bali, donde "te lanzan las cartas del tarot y es el plato quien te escoge a ti".

"Llegó el camarero o vidente, depende de cómo lo mires, y la primera carta que saqué, que correspondía al entrante, ponía adicción, que significa que he estado repitiendo los mismos ciclos una y otra vez hasta volverme loco", explica el 'influencer', que muestra cuál fue el plato en cuestión: una ensalada de sandía con cebolla frita.

La segunda carta: renacimiento. "Me dijo que estaba dejando atrás una etapa y me estaba preparando para otra y me sirvieron pasta con tomate y chili".

El postre: la carta 'listen'. "¿Qué significa que ya tengo señales delante, pero que a veces estoy tan distraído que no las veo?", desvela el joven.

Desde el plató de Aruser@s, bromea con el novedoso método que emplea el restaurante. "Me da la sensación de que te saben lo que más les sobra en la cocina", bromea Angie Cárdenas.

