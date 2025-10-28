Carmen Lomana, a las operaciones de Isabel Preysler: "Tiene la cara tan rellenada que ya no sé si queda materia orgánica"

La empresaria Carmen Lomana reacciona con ironía al número de cirugías que se le atribuyen a Isabel Preysler: "No podía sonreír, pero ahora tampoco mucho".

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el 'zasca' de Carmen Lomana a Isabel Preysler, tras ser preguntada por las operaciones estéticas que se ha hecho la madre de Tamara Falcó.

"Ha dicho que se opera hasta ocho veces de la nariz, que comenzó con un problema de tabique porque no podía respirar y acabó en esa cantidad de cirugías", desvela la periodista de la COPE, a lo que Lomana matiza: "No podía sonreír, pero ahora tampoco mucho".

"Porque tiene la cara tan rellenada, que está mucho mejor, pero creo que ahí ya no hay materia orgánica, ¡no sé lo que hará!", lanza la empresaria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.