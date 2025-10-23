Así es el menú de 66 euros que comió el rey Felipe en Burgos: "Le despidieron al grito de 'Viva España'"

"Ensalada de anchoa y pimientos, pincho de morcilla y chorizo, paletilla de lechazo y tarta casera": este es el menú de 66 euros que comió el rey Felipe en un conocido restaurante de Burgos.

"El rey Felipe se ha dado un homenaje", destaca Alfonso Arús en este vídeo de Aruser@s, donde Tatiana Arús detalla que el monarca español ha visitado un restaurante conocido de Burgos, 'Casa Azofra'. Además, la colaboradora explica el menú de 66 euros que comió Felipe VI: "Ensalada de anchoa y pimientos, pincho de morcilla y chorizo, paletilla de lechazo y tarta casera".

Al terminar su comida, el rey también "pudo disponer de una de las habitaciones del restaurante, que también es hotel". Además, la colaboradora de Aruser@s enseña el momento en el que, al abandonar el restaurante, el rey Felipe es aplaudido por los comensales al grito de "Viva España".

La complicidad del rey Felipe y la princesa Leonor

La princesa Leonor ha protagonizado estos momentos de complicidad con el rey Felipe y su hermana, la infanta Sofía, durante el 12 de octubre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.