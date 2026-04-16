Una joven que gana 3.100 euros al mes desata debate al pedir ayuda a sus padres: "Gasto 1.800 euros en ocio, podría recortar"

En Aruser@s, analizan el viral de una joven argentina que asegura no llegar a fin de mes pese a sus altos ingresos: 5 millones de pesos mensuales (unos 3.100 euros). Su elevado gasto en alquiler, alimentación y ocio ha generado debate en redes.

Una tiktoker argentina de 32 años desata debate en redes sociales tras confesar que, pese a ingresar alrededor de 5 millones de pesos mensuales (unos 3.100 euros), necesita pedir ayuda económica a sus padres para llegar a fin de mes.

La joven '@lanacioncom, que vive sola en el barrio de Palermo, desvela que gran parte de su sueldo se va en el alquiler, por el que paga 1.900.000 pesos.

A esto se suman otros gastos como 800.000 pesos mensuales en alimentación, porque, según dice, no compra en supermercados, solo acude a "dietéticas para mantener una dieta saludable", pero sobre todo destaca el dinero destinado a salir de fiesta con sus amigas: 2 millones de pesos al mes. "Sé que podría reducir este gasto, pero a mi grupo de amigas le gusta mucho salir", admite.

"¿Lo veis lógico? Yo no. Todos los meses les tengo que pedir ayuda a mis padres", lamenta la joven en el vídeo que podéis ver sobre estas líneas.

Desde el plató de Aruser@s,Alfonso Arús señala que "mucha gente está en una situación similar", aunque matiza que este caso puede ser más extremo. " Se gastan 16.000 euros en salidas, ¡se puede recortar!", zanja contundente Hans Arús.