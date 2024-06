Una creadora de contenido se sorprende con la solución que un bar en Irlanda le da cuando no tenía sitio para tomar algo. "Si no tienes sitio en un bar o en una terraza, te sientan con gente que no conoces de nada", cuenta la joven. "La camarera me dice que hay un chico muy majo fuera, que me siente con él, que no pasa nada", explica. La chica acaba sentada con un chico portugués y lo describe como una experiencia incómoda.

"Depende, puede tocarte un Broc, un antisociable o puede tocarte alguien con ganas de palique que es aún peor", expone Alfonso Arús que opina que esta iniciativa tiene su atractivo por la incertidumbre. Tatiana Arús lo aprueba rotundamente. "A veces quieres tomarte un café y ves una mesa bastante grande ocupada por una persona", piensa la colaboradora.

Por su parte, Hans Arús expone una situación por lo que no le convence y pone de ejemplo que sienten a un desconocido en una mesa en la que hay una primera cita. "¿No aguantas a alguien en la fila del avión? Pues ya está, apáñatelas", piensa el presentador, mientras que Tatiana refuerza ese pensamiento exponiendo que es parecido a cuando en un restaurante comes en una barra con gente al lado.