Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la confesión de Pepe Navarro a Bertín Osborne en 'El show de Bertín'. "Hay una entrevista que para mí ha sido imposible siempre en televisión, que es la de Paloma San Basilio", explica el periodista al cantante, quien le confiesa que ha estado en ese plató. "Yo no he podido hacerle una buena entrevista en mi vida", sorprende Navarro a Osborne, al que le confiesa que no sabe qué le pasa a la cantante y actriz con él.

Sin embargo, Alfonso Arús desvela en el plató una anécdota de Paloma San Basilio que la deja en muy buen lugar: "A mí me pasó, precisamente, lo contrario". "Era una de las primeras entrevistas que hice en mi vida", recuerda el presentador, que detalla que estuvo más de una hora entrevistándola: "No solo fue amable, sino que la entrevista se la hizo ella a sí misma".

"Estuvo absolutamente maravillosa", insiste Arús, que reflexiona sobre el motivo por el que se podría comportar así con Pepe Navarro: "A lo mejor hay prevención, duda o miedo".