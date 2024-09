Una joven de Barcelona va a Asturias a sacarse el carnet de conducir y no da crédito con lo que le pasa cuando termina el examen teórico. "Dentro del aula vi a una mujer que no la había visto al principio y me miró fijamente", cuenta la joven que pensó que era una examinadora nueva.

"Hago el examen y al salir del aula esa misma mujer me enseña su placa de la Guardia Civil y me lleva a un cuarto apartado de los alumnos", relata la joven, que explica que le preguntó qué hacía ahí siendo de Barcelona. "Porque Cataluña está saturada, ya está, sin más, había cuatro meses de lista de espera", justifica la chica.

"¡Qué más le da!", comenta Hans Arús tras ver el vídeo, mientras que a Angie Cárdenas le parece "ridículo". "Si está colapsado en una ciudad y puedes ir a otra pues mucho mejor, dejamos de bloquear los núcleos con más afluencia", comenta la tertuliana.