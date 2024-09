Aprobado o suspendido, ¡qué nervios! Muchos estudiantes pasan un momento tenso al descubrir la nota que han obtenido por parte del profesor en su examen. En ocasiones suelen notificar de forma privada o mediante plataformas y otras delante de toda la clase. En este último caso, la idea de este profesor para comunicar a sus alumnos su nota ha dado de qué hablar en redes.

El maestro ha decidido revelar si ha aprobado o suspendido su alumno utilizando diferentes canciones que expresan los resultados. Desde 'I Feel Good' de James Brown o 'Happy' de Pharrell Williams a 'Mad World' de Gary Jules o 'What Was I Made For?' de Billie Eilish. Como podemos ver en el vídeo, dice el nombre del alumno en voz alta y seguido pone una canción alegre, si ha aprobado, o un tema triste si ha suspendido.

"Yo imagino que el 0 es 'Titanic'", bromea Alfonso Arús tras ver el viral, a lo que añade: "Si suena 'Titanic' es que vas a septiembre". "Como suene esa canción estás hundida o en la miseria", remarca Alba Gutiérrez. "¿Y un 10?", pregunta Angie Cárdenas. Para la colaboradora, si logras la máxima puntuación, tiene que sonar alguna canción de Karol-G.