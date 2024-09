Una tiktoker se viralizaal demostrar que los turistas no leen los carteles. Para ello se desplaza hasta la localidad de Caldes de Montbui, donde se encuentra la fuente de Lleó. La creadora de contenido explica que el agua de este bebedero sale a 74 grados y muestra el cartel que hay al lado donde está indicado.

La mujer se aleja del lugar y mientras graba en la plaza del pueblo puede oír a un turista gritar. "¡Ay que me he quemado!", escucha la joven, que sentencia: "Hay gente que no sabe leer". En el plató de Aruser@s, Hans Arús está muy de acuerdo con la chica y opina que las personas leen muy poco los carteles.

"Si te informas un poquito sabes que Caldas de Montbui es un pueblo balneario", piensa Alba Gutiérrez, mientras que Rocío Cano defiende a la persona que se quema en el vídeo. La tertuliana opina que habrá puesto la mano para comprobar la temperatura del agua y se habrá quemado.