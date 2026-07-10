Pillan al personal de un hotel usando el maquillaje de una huésped: el vídeo viral que indigna a Alfonso Arús

Unas cámaras captan cómo varias empleadas de un hotel manipulan e incluso prueban los productos de maquillaje de una clienta mientras limpian la habitación. Puedes ver el vídeo de Aruser@s Fresh aquí.

En 'Aruser@s Fresh' volvemos a rescatar algunos de los vídeos que más han dado de qué hablar durante la temporada. Uno de ellos muestra una escena que confirma una sospecha que Alfonso Arús reconocía haber tenido siempre al alojarse en un hotel.

"Yo siempre he sospechado que cuando dejamos la habitación del hotel durante unos minutos alguien puede entrar y mangar cosas o utilizarlas", comentaba el presentador, antes de dar paso a las imágenes grabadas en un hotel de Filipinas.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, varias trabajadoras del servicio de limpieza revisan los cosméticos de una huésped mientras realizan sus tareas. Abren cremas, manipulan productos de maquillaje e, incluso, una de ellas llega a probarse una sombra de ojos frente al espejo del escritorio antes de continuar con la limpieza. "Que te roben algo sí que lo puedes comprobar, pero esto es muy difícil de demostrar", señalaba Óscar Broc.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido