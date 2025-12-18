Viral
Georgina Rodríguez desvela su reacción cuando Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio: no, no es la que esperas
Georgina Rodríguez ha protagonizado la portada de la revista Elle, en donde ha hablado de su reacción cuando Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio. "No me lo podía creer y me puse supernerviosa", ha destacado la modelo, que, aunque ha reconocido que ya lo habían hablado varias veces, cuando llegó el momento no se lo creía.
"Es como que tardé un día en reaccionar y en creérmelo", ha asegurado Georgina Rodríguez, que ha confesado también cuál fue su sorprendente reacción cuando le dio el anillo: "Ni lo miré". "Me lo dio, me lo puse, lo guardé en la caja, dejé la caja en mi habitación y al día siguiente ya desayunando pensé en que me iba a casar", ha detallado Georgina Rodríguez.
Tras ver el vídeo, Alfonso Arús no se muestra muy convencido de las palabras de la modelo: "Me encanta lo de esta señora porque le echa tanta literatura al asunto". "Después de hablarlo tantas veces como ha reconocido, ¿crees que le ha sorprendido que Cristiano Ronaldo le pida boda?", se pregunta el presentador, que se confiesa en el vídeo: "Yo regalo un anillo como ese y me lo deja en la mesita de noche y, al día siguiente, no está el anillo".
"Es un feo para Cristiano", asegura Alfonso Arús, que destaca que "si te regalan un anillo así estás un rato mirándolo". Por otro lado, Georgina Rodríguez ha destacado que "profesionalmente" ha cumplido muchos sueños, pero ha reconocido que todavía le quedan sueños pendiente. Preguntada sobre cuál es el momento en el que se siente más ella, la modelo ha asegurado que "estando dentro de casa": "Siempre con mi pinza, pantalón corto, descalza y en tirantes porque en Arabia hace mucho calor".
Por último, Georgina Rodríguez ha destacado que "el dinero no puede comprar la salud": "Tuve una bronquitis y pensaba que me iba a ir al otro barrio".