Jeff Bezos y Lauren Sánchez lo dan todo en este vídeo en una fiesta en la isla de San Bartolomé

"Han sido unas imágenes que se han vuelto muy virales porque todo lo que rodea a esta pareja se celebra a lo grande", destaca Tatiana Arús al enseñar las vacaciones de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez lo han dado todo durante sus vacaciones en la isla de San Bartolomé. "Lauren porta un sombrero y se pone de pie en los sofás", destaca Tatiana Arús, que afirma que, al parecer, "se trata del cumpleaños de una amiga".

El primer vestido de novia de Lauren Sánchez en su boda

Se trata de un impresionante Schiaparelli de Alta Costura que ha acaparado todas las miradas mientras la pareja de Jeff Bezos llegaba a la Iglesia Madonna, donde tiene lugar la primera de las celebraciones. Además, Tatiana Arús enseña la planificación que los novios han hecho de los tres días de boda.

"Esto es un agobio para los presentes si, encima de elegir el modelito de la boda, tienes que pensar en las fiestas temáticas", destaca Alfonso Arús. La boda estuvo repleta de caras conocidas como Orlando Bloom. Por su lado, Leonardo Dicaprio acudió con su nueva novia, Vittoria Ceretti. El exmarido de Gisele Bundchen, Tom Brady, y el chef José Andrés, representante español, han sido otros de los muchos famosos que han sido vistos llegando a Venecia.

