El vídeo de Rosalía con Loli Bahía, la modelo francesa con la que se le relaciona: "Podrían ser algo más que amigas"

"Rosalía podría estar de nuevo enamorada", destaca Alfonso Arús, que explica que se la ha visto con Loli Bahía, una modelo francesa con la que, teóricamente. habría pasado la Navidad en Brasil.

Por su parte, Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia las imágenes virales de ambas, explica que "se las ha visto en una actitud o de amigas o de algo más que amigas en Brasil". "Se lo han pasado en grande porque han ido de fiesta en fiesta", destaca la colaboradora de Aruser@s, que explica que la modelo también hizo de dj en alguna de las fiestas.

El vídeo de Rosalía cantando 'La Perla'

Rosalía ha cantado 'La Perla' en el plató del programa de Jimmy Kimmel vestida de novia y sobre un montón de colchones en una actuación que puedes ver en este vídeo y que ha dado la vuelta al mundo.

