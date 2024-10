Javier Coronas critica a los foniatras durante su programa 'Ilustres ignorantes'. "Quiero dedicar el programa a un gremio que está aprovechando de los artistas, los foniatras", anuncia el presentador, que explica: "Son unas personas que estudian cómo tienen que cantar las personas que se dedican a la música".

"Nunca se ha conocido un grupo que se llame 'The foniatris' o 'The fonatriers", expone Javier Coronas, que afirma: "Los foniatras no son más que gente que se hubiese dedicado a cantar pero no saben nada".

"Tienen una profesión frustrada", comenta entre risas Alba Gutiérrez desde el plató de Aruser@s, un idea que Òscar Broc apoya. Por otro lado, Alfonso Arús destaca que le hace especial gracia los nombres de los grupo que se inventa Coronas.