Hay quien vive la noche de brujas con la ilusión de asustar a diestro y siniestro y quien, como Mariah Carey, está deseando que se acabe. Pero ojo, porque la artista no quiere que llegue a su fin porque no le guste Halloween, no. Ella solo quiere que llegue la Navidad, y en su particular calendario, la Navidad llega en cuanto la última calabaza siniestra regresa al desconocido lugar en el que se esconden el resto del año.

Como un clavo, a las 12 de la noche (hora local) del 1 de noviembre, la popular cantante lo ha publicado en la red social 'X' (anteriormente 'Twitter'). Y es que, ya es la hora. Las siniestras criaturas de la noche rescatan a la Carey. "It's tiiiime", canturrea con un gorgorito tremendo en el vídeo que adjunta en el post, haciendo añicos con la vibración el hielo que la rodea tras un año esperando este momento.

Y ahora sí, ya comienza, ya empieza, la canción que no tiene término medio. La canción que odias o adoras. La canción que no se te va a quitar de la cabeza como mínimo hasta el 6 de enero. "I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need", te recuerda. Sí, amigos, 'All I want for Christmas is you'.