Isabel Preysler, a punto de publicar sus memorias: "Tamara Falcó a veces dice un poco demasiado"

Isabel Preysler realiza una reflexión sobre sus memorias, a punto de ser publicadas: "En España me ha ido muy bien, me casé varias veces, tengo cinco hijos que se llevan divinamente entre ellos y tienen sus vidas organizadas".

Isabel Preysler está cebando sus memorias con una entrevista para la revista 'Vanity Fair' en la que resuelve algunas dudas de sus escritos. "He tenido unos padres muy estrictos que me mandaron a España porque no les gustaba el chico con el que salía", explica la madre de Tamara Falcó, que destaca que no puede quejarse porque en España le ha ido todo "muy bien".

"Me caso varias veces, tengo cinco hijos que se llevan divinamente entre ellos, que los cinco tienen sus vidas organizadas y bien, que eso es importantísimo", afirma la socialité, que reflexiona: "¿Qué más puedo pedir".

Además, Isabel Preysler cuenta una divertida anécdota que vive con sus hijas pequeñas, Tamara Falcó y Ana Boyer. "Tamara a veces dice un poco demasiado y Ana me dice que es que no tiene filtro", afirma.

Tras escucharla, Alfonso Arús confiesa que espera que "las memorias sean más picantonas": "Ha triunfado más en papel que en el audiovisual porque cuando habla ella tienda a decir que todo es maravilloso". "Le cuesta comunicar", asegura Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús afirma que "hay poco que rascar", pero confía en "Pilar Vidal, que es una gran periodista".