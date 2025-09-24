Alfonso Arús, tras decir Elsa Pataky que su truco es decir que será un gran día: "Nosotros lo decimos y no tenemos su sonrisa"

Elsa Pataky confiesa que su truco es decir todos los días a sus hijos que será un gran día. "Con eso ya tenemos una piel tersa, una magnífica dentadura y una mirada penetrante", ironiza Alfonso Arús.

Elsa Pataky ha acudido a una presentación en la que ha hablado de su vida familiar y ha desvelado sus 'secretos' para cuidarse. "Creo que no hay secretos, creo que hay invertir tiempo en las otras personas y crecer juntos", ha confesado la actriz, que ha desvelado que al despertar siempre les dice a sus hijos que será "un gran día".

"Cuando empiezas con esa idea positiva siento que han sido unos días mucho mejor", ha insistido Elsa Pataky, que ha destacado que "es importante sonreír aunque estés triste": "Yo a veces hasta lo fuerzo". Tras escucharla, Alfonso Arús ironiza en el plató de Aruser@s: "Con eso ya tenemos una piel tersa, una magnífica dentadura y una mirada penetrante".

"La respuesta a qué hace para mantenerse tan guapa no es decirle a sus hijos que va a ser un gran día", resalta el presentador en el vídeo, donde reflexiona: "Nosotros lo decimos todos los días que lo van a ser y no tenemos la sonrisa de Elsa Pataky".