Isa Pantoja carga contra Raquel Bollo: "No está para hablar de amistades, sus excompañeros no le tienen cariño"

"Cuidado con Isa Pantoja y su 'zasca' a Raquel Bollo", destaca Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia las declaraciones de la hija de Isabel Pantoja a la diseñadora de moda, exmujer del primo de Isabel Pantoja, 'Chiquetete'. "Ella no está para hablar de amistades ni de compañeros en un reality porque sus excompañeros de trabajo tampoco le tienen mucho cariño", destaca Isa Pantoja.

Además, la hija de la cantante recuerda que cuando hizo un programa hablado de ella, no habló de su hermano, Kiko Rivera, porque no era su tema mientras que Raquel Bollo ha hablado en su programa de temas que no le competen. "Ella habló o justificó cosas que ni ella había visto ni había estado presente", afirma rotunda Isa Pantoja, que manda un mensaje tajante a la prima consorte de su madre: "No hables, que oscurece".