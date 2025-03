Paula Echevarría confiesa que le encantaría interpretar a Isabel Pantoja: "Soy fan, ¿quién no?"

"Por supuesto que soy fan, ¿quién no?", responde Paula Echevarría en este vídeo cuando los reporteros le han preguntado en el Festival de Málaga si interpretaría a Isabel Pantoja en su docuserie.

Durante su paso por la alfombra roja del festival de Málaga, Paula Echevarríase ha declarado fan de Isabel Pantoja hasta tal punto de que cuando los reporteros le han preguntado sin interpretaría a la tonadillera en su docuserie, la asturiana ha afirmado: "Por supuesto que sí, no es que lo haría, es que me encantaría". "Por supuesto que soy fan, ¿quién no?", ha preguntado la actriz, que, preguntada sobre si diría alguna de sus míticas frases, reconoce que es más de sus canciones.

Sin embargo, desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús destaca que hay muchas actrices que se han ofrecido como candidatas a interpretar a Isabel Pantoja. Por su parte, Tatiana Arús asegura que "las quinielas apuestan muy fuerte por Carolina Yuste".

Por otro lado, Iván Massagué también ha sido preguntado sobre si interpretaría a un famoso, pero, esta vez, en la docuserie de Belén Esteban. En concreto, los reporteros le han preguntado sobre si le gustaría interpretar a Jesulín de Ubrique. "Tendría que teñirme el pelo porque yo tengo un perfil más 'Borbónico'", ha respondido el actor, que, preguntado sobre qué Borbón le gusta más, ha contestado tajante: "Todos y ninguno".