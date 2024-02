"Con un chaleco amarillo entras a cualquier lado y vamos a demostrarlo". No es la primera vez que nuestros amigos de Aruser@s se proponen probar esta teoría y ya hace un año que lo hicieron con éxito. Ahora, un influencer latinoamericano (@omahi_) ha vuelto a ponerla en práctica, y... ¡sorpresa! vuelve a funcionar.

Primera parada: el cine. "Efectivamente, pude entrar sin pagar un solo peso". Después llegó el turno de la tienda de golosinas. "Hice como si estuviera revisando algo y, aunque se me quedaron viendo, no me decían nada". El joven llega a entrar en la cocina de un restaurante con la excusa de revisar la conexión de la luz.

Su mayor reto fue el concesionario, donde fingió que iba a revisar los coches. "Aunque fue más difícil, al final accedió a llevarme", cuenta en este vídeo viral. "Díganme lugares más difíciles", pide a sus seguidores.