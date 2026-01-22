Alfonso Arús, al nuevo desafío viral de Ibai Llanos donde enfrenta a policías contra ladrones: "A eso jugábamos de pequeños"

El creador de contenido Ibai Llanos vuelve a arrasar en redes, y en Aruser@as, con 'Policías contra ladrones', un divertido desafío que pone a prueba la habilidad y la picardía de ambos bandos.

"Policías contra ladrones" es el título del nuevo vídeo del creador de contenido Ibai Llanos, que ya está arrasando en redes. La creatividad del vasco sigue sorprendiendo a los colaboradores de Aruser@s.

En esta ocasión, el youtuber ha querido poner a prueba la habilidad y la astucia de policías y ladrones a través de distintas pruebas. Entre ellas, abrir una puerta cerrada usando los mismos materiales para ambos equipos, responder a preguntas tipo examen o incluso desactivar una bomba, todo bajo su mirada atenta.

Aunque el duelo está muy reñido, los ladrones logran imponerse en la prueba final, en la que la clave es saber mentir, demostrando que la picardía también tiene su recompensa.

Alfonso Arús recuerda con humor sus juegos de infancia: "Jugaba a algo muy parecido: policías contra ladrones, y algunos querían ser policías y otros ladrones". Además, bromea sobre la tendencia actual del juego el 'Impostor': "Ahí ganaría siempre Óscar Broc".

