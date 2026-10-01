El inquietante anuncio que siembra el pánico entre los viajeros de un aeropuerto en EEUU: "¿Cerraste la puerta?"

Una campaña publicitaria se ha hecho viral al jugar con uno de esos miedos que aparecen justo cuando cerramos la puerta de casa: "¿Te dejaste el horno encendido? Lo sentimos, ¡que tengas un buen viaje!".

Hay anuncios que venden un producto y otros que directamente te hacen dudar de si has cerrado la puerta de casa. Es lo que está ocurriendo en un aeropuerto de Estados Unidos, donde una campaña publicitaria juega con uno de los miedos latentes que todos llevamos dentro.

"Dicen que muchos viajeros han llegado a perder el vuelo por volver corriendo a su casa", advierte Alba Sánchez, antes de mostrar el contenido del anuncio donde las preguntas son de lo más inquietantes: "¿Te dejaste el horno encendido? ¿Cerraste la puerta? ¿Le pusiste agua a tus plantas? Lo sentimos, ¡que tengas un buen viaje!".

Pero detrás de esta campaña no hay ninguna compañía de seguros del hogar. "Es un creativo de una empresa financiera", desvela la colaboradora en el plató. Una estrategia que parece haber funcionado a la perfección.

Aunque para evitar precisamente estos momentos de angustia, Lourdes Tasies tiene su propio método: "Te puedes hacer audios, como yo los hago, y digo si he hecho las cosas, si he cerrado la puerta, si he recogido la habitación".

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