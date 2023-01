Tras retomar su relación con Tamara Falcó, Íñigo Onieva ha tomado tres importantes decisiones, según la revista 'Lecturas': abandonar el "mundo de la noche", cambiar su estado de WhatsApp y borrar el rastro de su 'escapadita' al Burning Man, "de donde salió aquel vídeo besando a una chica", explica Tatiana Arús en Aruser@s.

"La limpieza de redes sociales, de WhatsApps y de todo va a marchas forzadas", comenta la colaboradora. Alfonso Arús tiene una teoría que, a su juicio, poco a poco se está confirmando. "Si no ha aparecido ningún otro vídeo empiezo a creer que estaba en lo cierto: cuando interesa, aparecen y cuando no, no".

El presentador recuerda que "teóricamente había muchos". "Hay programas que dieron detalles muy precisos de lo que se veía en cada uno de estos vídeos", recalca. "En teoría, Tamara comentó que 'mami' le dijo que había más", apunta Angie Cárdenas, aunque, tal y como apunta Alfonso Arús, por ahora, no están apareciendo.