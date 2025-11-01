Ahora
El ingenioso disfraz de váter en Halloween de un niño: ideal para guardar sus caramelos

En Aruser@s, recuperan algunos de los disfraces más originales y terroríficos de la noche de Halloween. Entre ellos, el exraño, pero único, disfraz de váter de un niño.

"Mucho miedo no da, pero puede utilizar el recipiente para llevar todos los caramelos que consigue", ríe Hans Arús, que presenta el que es hasta el momento uno de los mejores disfraces de Halloween que hemos visto en el plató de Aruser@s.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, los padres del bebé han tenido una particular y original idea para que su pequeño no pase desapercibido en la noche más terrorífica del año: un disfraz de vater.

Lo más gracioso de todo es ver cómo, cuando consigue algunas chuces, levanta la tapa de la taza y guarda en el interior, recolectando así todos los tesoros.

