El vídeo de Georgina Rodríguez tras comprarse un bolso de Hermès y un piso en Serrano: "Ya no tengo paciendo para más"

Tras comprarse un bolso de Hermès y un piso en Serrano en una tarde, Georgina Rodríguez se confiesa en este vídeo: "No me da para ir a más tiendas, no tengo paciencia. No soy de comprar mucho a la vez".

Georgina Rodríguez ha destacado en su último vídeo en Youtube que le gusta disfrutar de las compras poco a poco. "Vamos a Canalejas, al centro de Madrid", destaca la modelo, que habla con sus hijos a través de una videollamada: "Hola, amores, me voy a comprar unas cosas". "Me compras algo, eh", pide uno de sus hijos a Georgina Rodríguez, que visita primero Hermès para después ir a a visitar un piso en la calle Serrano.

"Huele a limpio, a nuevo", destaca la pareja de Cristiano Ronaldo, que explica que solo va a comprar dos cosas: "Ya no me da para ir a más tiendas, no tengo paciencia". "Hay que disfrutar, hoy me compro una cosa y la disfruto y otro día otra", explica la modelo a cámara, que destaca que no es "de comprar muchas cosas a la vez" sino que le gusta comprar "poco a poco".

Después, Georgina Rodríguez enseña a su hija Bella en su casa el bolso de Hermès que se acaba de comprar y, ante el pasotismo de su hija, la modelo responde: "Cuando seas mayor te hará más ilusión este bolso".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús reflexiona en plató: "A ver, las dos cosas son un bolso de Hermès de cocodrilo y un piso en Serrano". "Anda que lo coge en Carabanchel", destaca Rocío Cano en el plató, donde Alfonso Arús sigue alucinado: "Lo del bolso es lo de menos, si consideramos como cosa a comprar en una tarde un piso...". Por su parte, Alba Gutiérrez reflexiona en el vídeo: "Qué diferencia con el resto de las mortales".

