"Nunca me ha gustado Sánchez Dragó", afirmó José Zaragoza (diputado del PSC en el Congreso) en Twitter horas después de que se conociera la noticia de su fallecimiento. Unas declaraciones que no han sentado demasiado bien a Arturo Pérez-Reverte, quien, a pesar de no haber tenido relación con él y no defender por este hecho "su personalidad, ideas y compañías", si señala el mal momento, a su juicio, que ha elegido el político para escribir estas palabras.

"La inoportunidad de usted me pone caliente. No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos", le retó a través de la red social.

La respuesta del autor de 'El capitán Alatriste' ha conseguido un hueco en la sección de los 'zascas' de Aruser@s. Andrés Guerra opina que "la deriva que llevaba Sánchez Dragó en los últimos años, más que cuestionable" no quita que haya sido "una eminencia de las letras".

El colaborador del programa rememora una anécdota que involucra al escritor y a su gato. "En una entrevista que le hice me dijo que había llorado más por la muerte su gato Soseki que por la muerte de su madre. Me llamó luego su agente y me dijo: 'Dragó quiere hablar contigo'. Pensé que me iba a matar por el titular, pero no. Me felicitó", cuenta el periodista.