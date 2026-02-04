Una mujer asegura que se ha quitado todas las costillas y las muestra metidas en una bolsa: "A continuación, se prepara un caldo"

"Hay que ponerlo en cuarentena, porque yo creo que es mortal quitarse todas las costillas", advierte Alba Sánchez en Aruser@s. Sin embargo, esta mujer se ha viralizado porque asegura que sí que lo ha hecho.

"Tenemos 12 pares de costillas, 24 en total, y su función, entre otras, son las de permitir que respiremos y proteger los órganos", explica Alba Sánchez en Aruser@s. Por eso no cree que sea posible que la mujer que protagoniza este vídeo viral diga la verdad.

Ella asegura que se las ha quitado todas para "lograr esta cinturita de avispa". "De hecho, en algún momento enseña la bolsa con todas las costillas", indica la periodista.

Lo que más polémica ha generado es que, supuestamente, seis meses después de la operación, se ha grabado haciéndose un caldo con ellas. "Con colágeno, para bebérselo", cuenta Sánchez.

"Yo no me lo creo", comenta Alfonso Arús. Angie Cárdenas apunta a la posibilidad de que se haya quitado solo unas cuantas.

