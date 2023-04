A través de TikTok, la influencer que protagoniza este vídeo viral ha conseguido que su reivindicación, que es la de millones de personas en todo el mundo, resuene con fuerza. La joven pone en evidencia las diferentes dificultades a las que tienen que enfrentarse las personas con sobrepeso, obesidad o que simplemente no se ajustan a las medidas estándar de las aerolíneas a la hora de viajar en avión.

Desde no poder abrir la mesa plegable y no poder usar el cinturón de seguridad sin un alargador, hasta no caber en el cuarto de baño o tener que pagar asientos de más. Estas son solo algunas de las situaciones con las que se ha encontrado, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

"En otros transportes, el problema es mucho menos grave. En los trenes, la gente con sobrepeso cabe. En el avión, es imposible", reconoce Alfonso Arús. "Yo mido 1'80 y las rodillas me tocan el asiento de alante", afirma Marc Redondo, que pone en evidencia que también la altura puede suponer un inconveniente en este medio de transporte.