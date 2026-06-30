Ahora

Unas 15.000 calorías

Un influencer de 'fitness' come lo mismo que un hombre de 329 kilos por un día: "Me preocupa lo barato que salió esto"

Un famoso creador de contenidos de 'fitness' estadounidense, Will Tennyson, se propone en este vídeo viral que recoge Aruser@s comer lo mismo que un hombre que pesa 329 kilos durante un día... y así es cómo acaba el experimento.

Un influencer de 'fitness' come lo mismo que un hombre de 329 kilos por un día: "Me preocupa lo barato que salió esto"

Cuatro pizzas para desayunar, dos de pollos y waffles y dos de queso con base de salsa de queso. Así comienza el día de Will Tennyson, un famoso creador de contenidos estadounidense que es influencer de 'fitness' y que se ha propuesto el reto de comer lo mismo que un hombre que pesa 329 kilos durante un día, como podemos ver en este vídeo que recoge Aruser@s. Para merendar, se mete entre pecho y espalda cantidades ingentes de alas de pollo refritas con salsas de todo tipo. La guinda la ponen unas hamburguesas. "Me preocupa mucho lo barato que salió esto", dice mientras señala la carne, que sospecha que es de mapache.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Terremotos en Venezuela, en directo | Albares eleva a 18 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela: "Mientras haya esperanza seguiremos"
  2. El Supremo plantea llevar la regularización de migrantes al TJUE por si es contraria a la normativa europea
  3. La acusación popular del caso Leire pide la declaración de García Ortiz para explicar las visitas de la fontanera del PSOE a la Fiscalía
  4. Desmontando los bulos de Feijóo sobre la 'ley de nietos': ni aumenta el censo en 2,5 millones de votantes ni todos apoyarán al PSOE
  5. Trump insiste en dar por hecho que "habrá una reunión" en Doha con Irán pese a los desmentidos de Teherán: "Van a Qatar. Creo que ya se han ido"
  6. El calor extraordinario no da tregua: Extremadura, Canarias y el Valle del Guadalquivir podrían alcanzar los 40 grados