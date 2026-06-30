Unas 15.000 calorías
Un influencer de 'fitness' come lo mismo que un hombre de 329 kilos por un día: "Me preocupa lo barato que salió esto"
Un famoso creador de contenidos de 'fitness' estadounidense, Will Tennyson, se propone en este vídeo viral que recoge Aruser@s comer lo mismo que un hombre que pesa 329 kilos durante un día... y así es cómo acaba el experimento.
Cuatro pizzas para desayunar, dos de pollos y waffles y dos de queso con base de salsa de queso. Así comienza el día de Will Tennyson, un famoso creador de contenidos estadounidense que es influencer de 'fitness' y que se ha propuesto el reto de comer lo mismo que un hombre que pesa 329 kilos durante un día, como podemos ver en este vídeo que recoge Aruser@s. Para merendar, se mete entre pecho y espalda cantidades ingentes de alas de pollo refritas con salsas de todo tipo. La guinda la ponen unas hamburguesas. "Me preocupa mucho lo barato que salió esto", dice mientras señala la carne, que sospecha que es de mapache.
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