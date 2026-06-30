Rosana bromea con el público al cantar 'Si tú no estás aquí' en Madrid: "¡No se la saben!"

Rosana ha bromeado durante su concierto en Madrid con la canción 'Si tú no estás aquí' porque la gente no se sabe la letra. Puedes ver el divertido momento en este vídeo.

Al cantar su tema 'Si tú no estás aquí' en su concierto en Madrid, Rosana se ha percatado de que el público se equivoca con la letra. "No se la saben", ha afirmado la cantante, entre risas, en este vídeo, donde ha realizado una confesión: "Yo siempre pensé cuando la empezaron a cantar por qué puse tres partes si ustedes solo cantan una". "En la primera parte cantaba, 'si tú no estás aquí' me sobra el aire, en un acto de chulería por mi parte porque a todo el mundo le falta, pero a mí me sobra", bromea la artista.

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