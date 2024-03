La humanidad está llegando a unos límites que a veces nos dejan asombrados y, a menudo los influencers, son los principales responsables de ello. Este chico en concreto, @jesusorozcomo, acaba de gastarse 500 euros en una gorra que, como dice Rocío Cano en Aruser@s, podría haberle costado fácil 1'50 euros. Y no solo eso, sino que anima a todos sus seguidores a hacerlo.

Y es que, según él, lo importante no es tener dinero en el banco, sino imaginar que lo tienes, tener una mentalidad de rico. "Me la compré para recordar la importancia de tener estándares altos. Si tus objetivos son tan grandes que el resto del mundo ni siquiera lo puede imaginar, tienes que llevarlo al máximo nivel", dice en este vídeo.

En el plató, los colaboradores no pueden llegar a entender el plan de este señor. "Igual luego no puedes atender a cosas cotidianas porque te has dejado el riñón en la gorrita", comenta Angie Cárdenas.