El infierno de un matrimonio tras comprar la casa de sus sueños por 400.000 euros y descubrir que su vecino construye pegado a ellos

Alfonso Arús muestra en Aruser@s este conflicto vecinal en Australia, donde apenas hay 40 milímetros de separación entre dos viviendas y sus propietarios aseguran que escuchan todo lo que hace el vecino.

Comprar la casa de tus sueños y acabar viviendo una auténtica pesadilla. Es lo que le ha ocurrido a una pareja que pagó 400.000 euros por su vivienda en Australia y que ahora sufre las consecuencias de tener al vecino prácticamente encima. Como se aprecia en el vídeo que ha mostrado Alfonso Arús en Aruser@s, entre las dos casas apenas cabe una pelota de tenis: hay solo 40 milímetros de separación.

"Esto es legal en Australia porque se pueden modificar las reglas del urbanismo, pero ahora están completamente amargados porque escuchan todo el rato al vecino", explica la colaboradora

Una guerra vecinal en la que la intimidad brilla por su ausencia y que demuestra que, a veces, tener una casa al lado de otra es llevar la convivencia al límite.

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