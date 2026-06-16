Inés García viaja a EEUU para apoyar a Lamine Yamal en su debut con España contra Cabo Verde en el Mundial

Inés García, influencer y pareja de Lamine Yamal, ha viajado hasta Atlanta, EEUU, para apoyar al futbolista en el debut de España en el Mundial de futbol, donde se la pudo ver junto a la familia del jugador.

Tatiana Arús enseña en este vídeo algunas de las famosas que están apoyando a sus selecciones en el Mundial de Fútbol 2026. Es el caso de la influencer Inés García, que ha viajado hasta Atlanta, en EEUU, para apoyar a su pareja, el futbolista Lamine Yamal en el partido de España contra Cabo Verde. Por su parte, Alessandra Ambrosio ha posado con un bikini con los colores de Brasil para apoyar a sus selección. Por otro lado, tras reconciliarse con Álvaro Morata, que esta vez no ha sido convocado con la selección española, Alice Campello también ha compartido imágenes luciendo cuerpazo en bikini.

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