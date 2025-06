La indignación de Alfonso Arús con los restaurantes 'pijos' que se niegan a servir café: "No me ven más el pelo"

En algunos bares del centro de Madrid ya no sirven cafés a partir de las 12 del mediodía, pero esta práctica es ya de sobra conocida por Alfonso Arús. No es la primera vez que en algún restaurante 'pijo' se niegan a darle uno.

Equipo de Investigación sacaba a la luz hace unos días la nueva corriente que están empezando a seguir los bares y restaurantes del centro de Madrid. Una reportera del programa comprobaba cómo se negaban a servirle café en las terrazas. Pero esto es algo que a Alfonso Arús no le sorprende en absoluto. Él ha vivido situaciones parecidas, tal y como cuenta en Aruser@s.

"Cada vez hay más turistas y ellos, a las 12, ya están merendando", comenta el presentador, que comprende la situación de los hosteleros que tienen que hacer "caja rápido". "En las grandes ciudades, por la tarde, a las 17 h o a las 18h ya no te dejan tomar café, ya directamente son cenas", reflexiona Alba Gutiérrez. "Pero al final también estás hipotecando a que la gente local no pueda sentarse en una terrazaen su barrio", se queja la colaboradora.

El presentador asegura que lo que él no puede soportar es que los restaurantes se nieguen a servir un café después de la comida. "Lo hacen para que aligeres, ahueques y te vayas antes", asegura. "No puede ser que un restaurante que se las da de pijo te diga que no sirvan postre ni café", lamenta.

Esta situación le ha pasado este mismo fin de semana a Angie Cárdenas en Francia.