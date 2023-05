¿Cuáles son las provincias españolas con población más envejecida? Es la pregunta que responde un artículo de 'As' del que se hace eco Alfonso Arús en Aruser@s. "Ourense, Zamora, Lugo, León y Asturias", enumera. "Son sitios donde se come muy bien", apunta Marc Redondo. Su comentario 'irrita' al presentador del programa.

"Comer, se come bien en todas partes", afirma. "No es verdad", le rebate el colaborador. "Lo que dices, te lo vas a tragar", le amenaza. "¿No se come bien en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en La Rioja, en Navarra, en Castilla y León, en Extremadura?", pregunta. "Es que aún no has acertado...", responde Redondo.

"No quiero quedar mal con ninguna comunidad", reconoce el tertuliano, que decide callar. Sus compañeras tampoco están de acuerdo con su punto de vista. "Es que una mala experiencia en un sitio no corresponde con el resto, un restaurante en concreto", le dice Alba Gutiérrez.