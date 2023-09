India Martínez se ha vuelto viral al compartir unas imágenes en su cuenta en redes sociales en las que besa a una bailarina. Algunos seguidores han criticado que las imágenes son innecesarias e, incluso, han comparado el beso con el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. "¡Vaya revuelo! Para los que dicen que este beso está fuera de lugar, o sin sentido. Creo que se han perdido este capítulo. Desiree es bailarina de la famosa pareja de bachata 'Daniel y Desiree' ambos hacen una colaboración en mi videoclip '5 sentíos'", explica la artista en un tuit.

"Lo que me faltaba por ver ya. A parte de los comentarios homófobos que me están llegando. ¿Cómo puede haber gente que haga esta triste comparación… ? por favor En lo único que se parece es que También me llamo Jenny, pero mi beso es con 5 Sentidos", afirma indignada India Martínez, que también ha contestado rotunda a una mujer que afirma haber visto ese beso en su último concierto.

"Perdona, y siento mucho desilusionarte, pero ayer no hubo beso en mi concierto, este vídeo es de un evento social de bachata muy famoso en Sevilla que se llama D & D", responde rotunda la artista. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.