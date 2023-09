Lidia y Juan Carlos se dieron el 'sí, quiero' el pasado 9 de septiembre y el día de su boda coincidía con un concierto de India Martínez, su artista favorita, en Baza (Granada), así que, se escaparon de su propia boda para acudir al espectáculo, como si se tratara de un día cualquiera.

La cantante se enteró de que ambos estaban entre el público y les invitó a subir al escenario y bailar '5 sentíos', la canción de su baile nupcial, ante miles de personas, cuenta Tatiana Arús en Aruser@s y la propia India a través de la red social 'X'.

Los colaboradores de Aruser@s no pueden dejar de acordarse de su compañera Cris Dalmau, que hoy no está en plató, pero volverá mañana. La colaboradora, que está deseando casarse, ya está planeando la boda de sus sueños... aunque su chico no acaba de pedirle matrimonio y ella no quiere ser la que dé ese paso.