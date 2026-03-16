Indemnizan con 114.000 euros a una mujer que se quedó embarazada tras una ligadura de trompas

Alba Sánchez informa en Aruser@s de esta noticia que ha ocurrido en Italia y ha dado la vuelta al mundo. Una mujer se quedó embarazada después de hacerse una ligadura de trompas y la Justicia ha obligado a los médicos a indemnizarla por cometer dos delitos.

114.000 euros. Es la indemnización que ha recibido esta mujer en Italia tras haberse quedado embarazada por culpa de una negligencia médica. Según cuenta Alba Sánchez en Aruser@s, "los médicos han cometido dos delitos: el primero, no hacer bien la ligadura, y el segundo, no notificárselo a la mujer, con lo cual, interfirieron en su derecho a decidir si quería o no quedarse embarazada".

La disputa llegó hasta los tribunales que acabaron dándole la razón a la paciente y estimando que esa era la cantidad apropiada para su indemnización, dado que en Italia, se estima que la media para criar a un hijo de los 0 a los 18 años es de 150.000 euros. "Así que han dicho que con eso ya iba apañada, pero ni mucho menos, porque esa mujer ahora va a tener que hacerse cargo de un niño que no quería", opina la periodista.

"Es que no es lo que te cueste el bebé, son las horas que va a invertir en él", dice Angie Cárdenas, refiriéndose al sacrificio que tendrá que hacer la madre. "Eso no tiene precio", coincide en señalar Alfonso Arús.

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