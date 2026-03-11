El truco del médico de Angie Cárdenas para descubrir si su hijo Hans Arús era diestro o zurdo: "Ponle un boli"

Ser zurdo también tiene sus ventajas, por mucho que este sea un mundo gobernado por los diestros. Un estudio que recoge Aruser@s enumera todos los aspectos positivos. Hans Arús, ambidiestro, cuenta junto a Angie Cárdenas lo que el médico le recomendó cuando era pequeño.

"Buenas noticias para Tatiana y para Hans", anuncia con alegría su padre, Alfonso Arús, en Aruser@s: "Los zurdos tenéis ventajas". Pero Alba Sánchez les pone los pies en el suelo enseguida: "Bueno... sí, pero no".

La periodista se hace eco en el programa de laSexta de un estudio que afirma que, mientras que los diestros son mejores cooperando entre sí, los zurdos tienen una competitividad mucho más elevada. "Cuando se enfrentaban en el cuerpo a cuerpo en la Prehistoria como la mayoría de la población es diestra, el efecto sorpresa que generaban les daba ventaja, pero más a los hombres que a las mujeres", explica.

También son mejores adaptándose al entorno, tienen más pensamiento creativo, coordinan mejor el ojo con la mano, se orientan mejor, tienen más memoria a corto plazo y además, más resistencia al estrés y a la fatiga cerebral.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús cuenta que cuando era pequeño era ambidiestro. "¿Pero tú al final por qué optaste por ser zurdo?", le pregunta su padre Alfonso Arús. "No sé, culpa de Angie, que me puso un boli", resume el pequeño de la familia.

Su madre, Angie Cárdenas, sentada cerca de él en la mesa de debate, cuenta cómo fue la historia: "El médico me dijo que le pusiera un boli delante y observara con qué mano lo cogía primero".

