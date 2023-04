"Desde muy pequeño, desde niño, desde que tengo uso de razón, tengo miedo a la vejez de Ana Obregón". Estas declaraciones de Pepe Colubi en 'Ilustres Ignorantes' son de hace 14 años y ahora, por motivos evidentes, se han viralizado y han vuelto a circular de nuevo por las redes sociales.

"Es algo que sé que va a llegar, pero no estoy preparado", aseguraba entonces el cómico. "¿Que va a llegar?", le preguntaba Javier Coronas. "Todos sabemos que ha llegado, pero ella no. El día que ella se dé cuenta creo que va a haber cataclismos".

Los aruser@s, que acaban de volver a escuchar las palabras de Pepe Colubi, no dan crédito. "Lo que no sé es si imaginaba exactamente cómo", comenta David Broc. "Ahora sería buenísimo ponerle estas declaraciones y preguntarle", dice Tatiana Arús, no sabemos si a modo de propuesta. "Sí, hay que buscar a Pepe Colubi", afirma Alfonso Arús.