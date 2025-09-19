La increíble habilidad de un bebé de dos años para ejecutar patadas de taekwondo sorprende en Aruser@s

Este bebé súper taekwondista ha dejado sin palabras a los colaboradores en el plató de Aruser@s tras ver cómo entrena con su papá en este arte marcial.

El viral de este bebé taekwondista ha dado la vuelta al mundo tras dejar atónitos a todos los internautas, y a los colaboradores de Aruser@s en el plató, al ver su increíble habilidad en esta arte marcial.

El padre se coloca todo tipo de objetos en la boca para que el bebé demuestre cómo con una simple patada puede retirar el trasto sin hacer ni un rasguño a su papá.

Como podéis ver en el viral que acompaña en esta noticia, acierta en todo momento sin impactar contra su padre. "Y él también se la está jugando porque el niño lo llega a hacer hasta con los ojos tapados", dice asombrado Alfonso Arús.