Las "cosas inútiles" aprendidas en el colegio que una profesora no enseñaría hoy a sus alumnos: "Jamás voy a conducir un tren, nadie calcula eso"

La profesora Eva Matsa se rebela contra los contenidos escolares que aprendió y hoy no enseñaría a sus alumnos, generando debate en Aruser@s al enumerar algunas de las "cosas inútiles" que descartaría como "memorizar las tablas de multiplicar" o "resolver problemas matemáticos" sin aplicación real.

Una profesora ha cuestionado el contenido escolar que "aprendió" en su día que "hoy no enseñaría a sus alumnos". Así, la docente Eva Matsa, desde su canal de TikTok '@evamatsa', enumera algunas de las "cosas inútiles" que descartaría.

Por ejemplo, las tablas de multiplicar "de memoria". "Las repetía como un loro única y exclusivamente para tener la validación de la profe", asegura Eva, señalando que "cuando por fin aprendió a multiplicar bien", comenzó a usar la calculadora. "Hubiera sido mucho más práctico si me hubieran enseñado qué era exactamente la multiplicación y qué uso tenía en la vida real", insiste la joven.

Otras de las cosas que destaca es la "división con una caja". "¿Habéis hecho alguna vez más eso en vuestra vida aparte de para aprobar el examen del cole?", pregunta a sus seguidores, mientras muestra un ejemplo en pantalla.

A Eva tampoco le parecen relevantes algunos de los "problemas matemáticos", que, según cuenta, le "generaban ansiedad". "Jamás, jamás voy a conducir un tren. Nadie calcula esto, vamos a Google Maps y le preguntamos cuánto tardamos de un punto y cuánto tardamos de otro, ¡punto!", afirma Matsa.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús se muestra contundente con la reflexión: "Ojalá hubiera tenido yo una profesora así". Hans Arús, por su parte, reconoce que "a las tablas de multiplicar les ve cierto uso", pero "lo de calcular el tren no es necesario".