La ingeniosa técnica de un bebé para abrir un cajón que sorprende a Alfonso Arús: "De culetazo"

Alfonso Arús muesta en el plató el sencillo método que tiene un bebé para abrir hasta los cajones más rebeldes. Una técnica ha sorprendido a todo el equipo de Aruser@s.

Ni fuerza ni llaves ni trucos de adulto: este bebé ha demostrado que con un buen culetazo se pueden abrir hasta los cajones más rebeldes.

Se coloca frente al cajón, se da la vuelta, calcula la distancia... y, de pronto, golpea con el pañal justo donde debe.

Un cajón que, a simple vista, parece complicado incluso para un adulto, el pequeño es capaz de abrir de un golpe seco con el trasero.

"Estos cajones, a veces, son complicados de abrir para los adultos, y el niño de un culetazo lo tiene todo resuelto", comenta entre risas Alfonso Arús.