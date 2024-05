"Hay que dejar de convertirse en comerciales de los productos que consumís", manifiesta al inicio del vídeo Iñaki Urrutia, que no entiende por qué las personas dicen que lo light sabe igual que el producto original. "No, igual no sabe, tiene otro sabor; no está malo pero no sabe igual", afirma indignado. En el vídeo, el humorista aparece tomando un café con leche sin lactosa del que dice que está muy bueno pero "no sabe igual".

"Así que no os convirtáis en comerciales, que no os paga ni Danone, ni Matutano, ni nadie por decir que eso es light y está igual de bueno", expone el cómico. Alfonso Arúscomparte la opinión del Urrutia sobre el sabor de los productos light, mientras que Angie Cárdenas opina que hay productos que los pruebas directamente light y ni lo notas.

Patricia Benítez no piensa como Angie Cárdenas y pone un ejemplo. "La cola cero no tiene nada que ver con la normal", afirma la tertuliana que abre un debate en plató. El presentador afirma que a él la cero le gusta para sorpresa de la colaboradora, mientras que David Broc cuenta que le cuesta diferenciarlas. "Me he acostumbrado tanto a la cero que ya no noto diferencia con una normal", declara.