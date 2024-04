"Inspirado, como siempre". Así define Alfonso Arús el último vídeo que Iñaki Urrutia ha compartido a través de sus redes sociales y del que Aruser@s se hace eco en su sección de 'zascas'. El famoso humorista analiza en esta ocasión la manía de ciertas personas de decir que lo que más valoran es "la sinceridad"... cuando ellas no la practican.

Pero a él, no se la pegan. "María del Pilar, que llevas 14 filtros en Instagram. ¿Qué sinceridad? ¡Tienes 14 filtros y una hostia!", reprocha el cómico, mientras se escuchan las risas en el plató del programa matinal.

"Lo de la sinceridad es un tópico, sobre todo cuando tú mismo ya no te proyectas como eres", analiza el presentador, al hilo de las palabras de Urrutia. "En esta sociedad, yo creo que ya no hay nadie sincero", opina abatido Òscar Broc. Su hermano David le echa en cara a modo de broma que desde luego, la sinceridad no es lo suyo. Él cultiva el arte de ser un impostor y se enorgullece de ello.