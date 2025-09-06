Ahora
El impactante vídeo del momento en el que un coche se estampa contra un restaurante y arrolla a dos influencers: "Salvan el pellejo de milagro"

Los comensales que fueron arrollados son youtubers y estaban transmitiendo en directo cuando el coche impactó contra la fachada del restaurante, justo en el punto en el que ellos estaban sentados.

Los clientes de este restaurante, unos famosos youtubers especializados en gastronomía, estaban retransmitiendo en directo para sus seguidores cuando un coche chocó con la fachada y los arrolló, tal y como muestra este vídeo del que nos hacemos eco en Aruser@s Weekend.

"Han salvado el pellejo de milagro", destaca Alfonso Arús tras ver estas impactantes imágenes.

Como ellos mismos mostraron después en algunas fotografías que publicaron en redes, sufrieron diversas heridas, aunque ninguna de gravedad.

A pesar del susto, estos influencers, comenta Òscar Broc, seguro que consiguieron con este vídeo la visibilidad que tanto buscan en su profesión.

